Fiat Egea Cross Fiyatlarını Görenler Donakalıyor! Güncel Fiyat Listesi Herkesi Şoka Soktu… Tam 52.000 TL’lik Devasa…

Fiat Egea Cross modeli Egea Hatchback modelinin yerden daha da fazla yükseltilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Fiat Egea Cross olarak geçen otomobil modeli fiyat listesi ile herkesin diline düşmüş durumda. Otomobil fiyatlarında ki bu devasa aracın etiketi ise oldukça konuşuluyor. İşte detaylar…

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