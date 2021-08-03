03 Ağu 2021 - 17:42 Güncelleme: 03 Ağu 2021 - 17:48
Fiat Egea Cross Fiyatlarını Görenler Donakalıyor! Güncel Fiyat Listesi Herkesi Şoka Soktu… Tam 52.000 TL’lik Devasa…
Otomobil tutkunu olan vatandaşlar yeni yılda ve bir yaşındaki otomobil fiyatlarını sürekli olarak araştırmakta. Fiat marka araçlar ise son zamanlarda oldukça fazla aratılırken liste fiyatını görenler ise oldukça şaşırıyor. İşte detaylar…
Fiat Egea Cross modeli Egea Hatchback modelinin yerden daha da fazla yükseltilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Fiat Egea Cross olarak geçen otomobil modeli fiyat listesi ile herkesin diline düşmüş durumda. Otomobil fiyatlarında ki bu devasa aracın etiketi ise oldukça konuşuluyor. İşte detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.