Teşkilat’ın Serdarı Çağlar Ertuğrul’un Sevgilisiyle Öyle Fotoğrafları Ortaya Çıktı ki; Resmen “Yok Artık” Dedirtti! Kayla Manukyan Kimdir?
Dağ filmi serisi ile tanıdığımız Çağlar Ertuğrul ile ilgili gündeme düşen fotoğraflar şok etkisi yarattı. Sevgilisi Kayla Manukyan ile tatil yapan yakışıklı oyuncunun fotoğrafları magazin gündeminin bir numaralı konusu oldu. İşte detaylar…
Dağ filmi serisinde gösterdiği oyunculuk performansı ile tüm Türkiye tarafından kısa bir süre içerisinde tanınan Çağlar Ertuğrul sonrasında Kanal D ekranlarında Afilli Aşk dizisinde yer alması ile birlikte şöhretine şöhret kattı. Kısa süre içerisinde birçok izleyici tarafından takip edilen Çağlar Ertuğrul başarılı performansının yanı sıra aşk hayatı ile de dikkatleri üstüne çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.