Teşkilat’ın Serdarı Çağlar Ertuğrul’un Sevgilisiyle Öyle Fotoğrafları Ortaya Çıktı ki; Resmen “Yok Artık” Dedirtti! Kayla Manukyan Kimdir?

Dağ filmi serisinde gösterdiği oyunculuk performansı ile tüm Türkiye tarafından kısa bir süre içerisinde tanınan Çağlar Ertuğrul sonrasında Kanal D ekranlarında Afilli Aşk dizisinde yer alması ile birlikte şöhretine şöhret kattı. Kısa süre içerisinde birçok izleyici tarafından takip edilen Çağlar Ertuğrul başarılı performansının yanı sıra aşk hayatı ile de dikkatleri üstüne çekti.

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