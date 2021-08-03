Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Resmen Bitiyor! O 2 İsim de Programa Veda Ettiğini Açıkladı… Yılmaz Erdoğan Şimdi Ne Yapacak? Korkunç Son!

Yıllar önce ekranların sevilen eğlence programı olan Çok Güzel Hareketler Bunlar üç sene önce tekrar yeni bir ekiple BKM Mutfak ekibinde yer aldı. Bu süreçte Kanal D ekranlarında tekrar yayına giren Çok Güzel Hareketler Bunlar programında iki oyuncunun ayrılığı ise gündemde şok etkisi yarattı. Peki kimler ayrıldı? İşte detaylar…

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