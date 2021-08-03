- 03 Ağu 2021 - 19:00 G: 03 Ağu 2021 - 19:08

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Resmen Bitiyor! O 2 İsim de Programa Veda Ettiğini Açıkladı… Yılmaz Erdoğan Şimdi Ne Yapacak? Korkunç Son!

Kanal D ekranlarının yıllardır süre gelen en uzun komedi programlarından birisi olan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ilgili bombalar gündemi derinden sarstı. Oyuncu kadrosunda ayrılıklar yaşanan ÇGHB programında iki oyuncu daha ayrıldı. Bu haberler gündemi sarstı. İşte detaylar…

“Ayrılıklarda Sevdaya Dahil”

Yıllar önce ekranların sevilen eğlence programı olan Çok Güzel Hareketler Bunlar üç sene önce tekrar yeni bir ekiple BKM Mutfak ekibinde yer aldı. Bu süreçte Kanal D ekranlarında tekrar yayına giren Çok Güzel Hareketler Bunlar programında iki oyuncunun ayrılığı ise gündemde şok etkisi yarattı. Peki kimler ayrıldı? İşte detaylar…

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03 Ağu 2021 - 19:00 Ankara- Yaşam

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