ASKİ Ankara Su Kesintileri: 4 Ağustos 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 4 Ağustos 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın su sağlayıcılığını üstlenen ASKİ, su boru hatları ve depolarda gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar esnasında ortaya çıkan su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, ASKİ 4 Ağustos Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 4 Ağustos Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…