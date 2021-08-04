- 04 Ağu 2021 - 00:02

4 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara’da yaşayan vatandaşlar, çeşitli nedenlerle elektrik kesintileri yaşamaya devam ediyor. Bugün Ankara’nın 14 ilçesinde gerçekleşecek olan elektrik kesintisinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili akıllarındaki sorulara cevap almak istiyor. 4 Ağustos Ankara’da kesintileri haberimizde...

Ankara 4 Ağustos 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’da yaşayan vatandaşlar, çeşitli nedenlerle elektrik kesintileri yaşamaya devam ediyor. Bugün Ankara’nın 14 ilçesinde gerçekleşecek olan elektrik kesintisinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili akıllarındaki sorulara cevap almak istiyor. Peki, 4 Ağustos Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 4 Ağustos Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Detaylar için bir sonraki resmi geçiniz. >>>>>

04 Ağu 2021 - 00:02 - Yaşam

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