4 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara’da yaşayan vatandaşlar, çeşitli nedenlerle elektrik kesintileri yaşamaya devam ediyor. Bugün Ankara’nın 14 ilçesinde gerçekleşecek olan elektrik kesintisinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili akıllarındaki sorulara cevap almak istiyor. 4 Ağustos Ankara’da kesintileri haberimizde...
Ankara 4 Ağustos 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Ankara’da yaşayan vatandaşlar, çeşitli nedenlerle elektrik kesintileri yaşamaya devam ediyor. Bugün Ankara’nın 14 ilçesinde gerçekleşecek olan elektrik kesintisinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili akıllarındaki sorulara cevap almak istiyor. Peki, 4 Ağustos Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 4 Ağustos Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…
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04 Ağu 2021 - 00:02 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.