- 04 Ağu 2021 - 00:06 G: 03 Ağu 2021 - 22:02

Türkiye Güney Kore Maçı Ne Zaman? Türkiye-Güney Kore Voleybol Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?

FIVB dünya sıralamasında 4. sırada yer alan A Milli Voleybol Takımı, aldığı başarıların üzerine bir yenisini daha ekledi. Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında büyük bir başarı göstererek Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiği şu günlerde memlekete moral veren A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final oynamaya hak kazandı. İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

FIVB dünya sıralamasında 4. sırada yer alan A Milli Voleybol Takımı, aldığı başarıların üzerine bir yenisini daha ekledi. Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında büyük bir başarı göstererek Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiği şu günlerde memlekete moral veren A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final oynamaya hak kazandı. Çeyrek finalde Güney Kore ile karşılaşmaya hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalden çıkarak madalyayı eve getirmek için ise, tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki, Türkiye Güney Kore maçı ne zaman? Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

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04 Ağu 2021 - 00:06 - Spor

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