Türkiye Güney Kore Maçı Ne Zaman? Türkiye-Güney Kore Voleybol Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?
FIVB dünya sıralamasında 4. sırada yer alan A Milli Voleybol Takımı, aldığı başarıların üzerine bir yenisini daha ekledi. Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında büyük bir başarı göstererek Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiği şu günlerde memlekete moral veren A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final oynamaya hak kazandı. İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…
FIVB dünya sıralamasında 4. sırada yer alan A Milli Voleybol Takımı, aldığı başarıların üzerine bir yenisini daha ekledi. Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında büyük bir başarı göstererek Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiği şu günlerde memlekete moral veren A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final oynamaya hak kazandı. Çeyrek finalde Güney Kore ile karşılaşmaya hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalden çıkarak madalyayı eve getirmek için ise, tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki, Türkiye Güney Kore maçı ne zaman? Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
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04 Ağu 2021 - 00:06 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.