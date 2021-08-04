FIVB dünya sıralamasında 4. sırada yer alan A Milli Voleybol Takımı, aldığı başarıların üzerine bir yenisini daha ekledi. Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında büyük bir başarı göstererek Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiği şu günlerde memlekete moral veren A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final oynamaya hak kazandı. Çeyrek finalde Güney Kore ile karşılaşmaya hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalden çıkarak madalyayı eve getirmek için ise, tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki, Türkiye Güney Kore maçı ne zaman? Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

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