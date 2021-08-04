- 04 Ağu 2021 - 00:08 G: 03 Ağu 2021 - 22:18

Karpuz Çekirdeği Yenir Mi? Karpuz Çekirdeği Yiyince Ne Olur? Karpuz Çekirdeği Zararlı Mı, İşte Cevabı...

Yaz aylarının en gözde meyvelerinden biri olan Karpuz, Türkiye coğrafyasında çok büyük bir ilgi görüyor. Meyveden daha çok vasıf atfedilen karpuz, çoğu zaman yemek yerine bile tüketiliyor. Karpuzla ilgili bir çok detay haberimizde...

Yaz aylarının en gözde meyvelerinden biri olan Karpuz, Türkiye coğrafyasında çok büyük bir ilgi görüyor. Meyveden daha çok vasıf atfedilen karpuz, çoğu zaman yemek yerine bile tüketiliyor. İçerdiği su nedeniyle soğuk tüketildiğinde ferahlatıcı bir etki de yaratan karpuz, hafif bir meyve olması nedeniyle de bir hayli seviliyor. Ancak karpuz yerken keyfi kaçıran çekirdeklerinden henüz bir kaçış bulunmuyor! Peki, karpuz çekirdeği yenir mi? Karpuz çekirdeği yiyince ne olur? Karpuz çekirdeği zararlı mı? İşte cevabı...

>>

04 Ağu 2021 - 00:08 - Yeme & İçme

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Emre Kınay Öyle Bir İsyan Etti ki; Sesi Dünya’nın Diğer Ucundan Duyuldu! “Hiç mi Utanmıyorsunuz” Yazıklar Olsun! Herkes Emre Kınay’ı Konuşuyor… mask
Emre Kınay Öyle Bir İsyan Etti ki; Sesi Dünya’nın Diğer Ucundan Duyuldu! “Hiç mi Utanmıyorsunuz” Yazıklar Olsun! Herkes Emre Kınay’ı Konuşuyor…
Esra Erol’un Eşi Türkiye’yi Yangın Yerine Çevirdi! Öyle Bir Küfür Etti ki; Tüm Türkiye Donakaldı! Herkes Esra Erol’a Tepki Gösteriyor… Yayından Kaldırılabilir mask
Esra Erol’un Eşi Türkiye’yi Yangın Yerine Çevirdi! Öyle Bir Küfür Etti ki; Tüm Türkiye Donakaldı! Herkes Esra Erol’a Tepki Gösteriyor… Yayından Kaldırılabilir
Hilal Altınbilek Dekolteleriyle Sosyal Medyayı Yaktı! Adriana Lima, Jeniffer Lopez, Kim Kardashian Bile Hayranlıkla Bakıyor! “Ne Yapıyorsun Sen Hilal?” mask
Hilal Altınbilek Dekolteleriyle Sosyal Medyayı Yaktı! Adriana Lima, Jeniffer Lopez, Kim Kardashian Bile Hayranlıkla Bakıyor! “Ne Yapıyorsun Sen Hilal?”
Merve Taşkın Hapı Yuttu! Oraya Gidip Cinsel İçerikli Pozlar Vermişti; O Ülke Öyle Bir Rest Çekti ki, Bir Daha Cinselliğe Dair Hiçbir Şey… mask
Merve Taşkın Hapı Yuttu! Oraya Gidip Cinsel İçerikli Pozlar Vermişti; O Ülke Öyle Bir Rest Çekti ki, Bir Daha Cinselliğe Dair Hiçbir Şey…
İbrahim Tatlıses Hayranlarının Resmen Gözleri Pörtledi! Devletten Öyle Bir Hamle Geldi ki, Neye Uğrandığı Şaşırıldı! Şoke Eden Karar Çıktı… mask
İbrahim Tatlıses Hayranlarının Resmen Gözleri Pörtledi! Devletten Öyle Bir Hamle Geldi ki, Neye Uğrandığı Şaşırıldı! Şoke Eden Karar Çıktı…
Arka Sokaklar’da Çok Büyük Deprem! 6 İsim Birden İstifa Etti… Büyük Yaprak Dökümü Başladı! Yer Yerinden Oynayacak! mask
Arka Sokaklar’da Çok Büyük Deprem! 6 İsim Birden İstifa Etti… Büyük Yaprak Dökümü Başladı! Yer Yerinden Oynayacak!
Korona Vakaları Git Gide Artıyor! Ankara ve Türkiye Genelinde Artışa Geçen Vakalar Herkesi Korkuttu! Delta Virüsü Kapıya Dayandı! mask
Korona Vakaları Git Gide Artıyor! Ankara ve Türkiye Genelinde Artışa Geçen Vakalar Herkesi Korkuttu! Delta Virüsü Kapıya Dayandı!
Karpuz Çekirdeği Yenir Mi? Karpuz Çekirdeği Yiyince Ne Olur? Karpuz Çekirdeği Zararlı Mı, İşte Cevabı... mask
Karpuz Çekirdeği Yenir Mi? Karpuz Çekirdeği Yiyince Ne Olur? Karpuz Çekirdeği Zararlı Mı, İşte Cevabı...
Hazal Kaya Delirdi! Gece Gece Çıldırdı… Öyle Bir İsyan Etti ki; Tüm Devlet Görevlileri Dikkatlerini Oraya Yoğunlaştırdı! ‘’Helal Olsun Hazal Sana’’ mask
Hazal Kaya Delirdi! Gece Gece Çıldırdı… Öyle Bir İsyan Etti ki; Tüm Devlet Görevlileri Dikkatlerini Oraya Yoğunlaştırdı! ‘’Helal Olsun Hazal Sana’’
Norveç'de Aylık Asgari Ücret Ne Kadar 2021? Norveç Gelişmiş Bir Ülke Mi, Zengin Mi? Norveç'de Ekmek Ne Kadar 2021? Norveç Mı Ucuz, Türkiye Mi Ucuz? mask
Norveç'de Aylık Asgari Ücret Ne Kadar 2021? Norveç Gelişmiş Bir Ülke Mi, Zengin Mi? Norveç'de Ekmek Ne Kadar 2021? Norveç Mı Ucuz, Türkiye Mi Ucuz?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol'da Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak 2021? Esra Erol’da Ne Zaman Başladı, Kaç Yıldır Var? mask
Esra Erol'da Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak 2021? Esra Erol’da Ne Zaman Başladı, Kaç Yıldır Var?
Karpuz Çekirdeği Yenir Mi? Karpuz Çekirdeği Yiyince Ne Olur? Karpuz Çekirdeği Zararlı Mı, İşte Cevabı... mask
Karpuz Çekirdeği Yenir Mi? Karpuz Çekirdeği Yiyince Ne Olur? Karpuz Çekirdeği Zararlı Mı, İşte Cevabı...
Yanan Orman Kendini Yeniler Mi? Yanan Ağaç Yeşerir Mi? Hangi Ağaç Dikilmeli? mask
Yanan Orman Kendini Yeniler Mi? Yanan Ağaç Yeşerir Mi? Hangi Ağaç Dikilmeli?
Türkiye Güney Kore Maçı Ne Zaman? Türkiye-Güney Kore Voleybol Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda? mask
Türkiye Güney Kore Maçı Ne Zaman? Türkiye-Güney Kore Voleybol Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?
4 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
4 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 4 Ağustos 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 4 Ağustos 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status