Yaz aylarının en gözde meyvelerinden biri olan Karpuz, Türkiye coğrafyasında çok büyük bir ilgi görüyor. Meyveden daha çok vasıf atfedilen karpuz, çoğu zaman yemek yerine bile tüketiliyor. İçerdiği su nedeniyle soğuk tüketildiğinde ferahlatıcı bir etki de yaratan karpuz, hafif bir meyve olması nedeniyle de bir hayli seviliyor. Ancak karpuz yerken keyfi kaçıran çekirdeklerinden henüz bir kaçış bulunmuyor! Peki, karpuz çekirdeği yenir mi? Karpuz çekirdeği yiyince ne olur? Karpuz çekirdeği zararlı mı? İşte cevabı...

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