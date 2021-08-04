Karpuz Çekirdeği Yenir Mi? Karpuz Çekirdeği Yiyince Ne Olur? Karpuz Çekirdeği Zararlı Mı, İşte Cevabı...
Yaz aylarının en gözde meyvelerinden biri olan Karpuz, Türkiye coğrafyasında çok büyük bir ilgi görüyor. Meyveden daha çok vasıf atfedilen karpuz, çoğu zaman yemek yerine bile tüketiliyor. Karpuzla ilgili bir çok detay haberimizde...
Yaz aylarının en gözde meyvelerinden biri olan Karpuz, Türkiye coğrafyasında çok büyük bir ilgi görüyor. Meyveden daha çok vasıf atfedilen karpuz, çoğu zaman yemek yerine bile tüketiliyor. İçerdiği su nedeniyle soğuk tüketildiğinde ferahlatıcı bir etki de yaratan karpuz, hafif bir meyve olması nedeniyle de bir hayli seviliyor. Ancak karpuz yerken keyfi kaçıran çekirdeklerinden henüz bir kaçış bulunmuyor! Peki, karpuz çekirdeği yenir mi? Karpuz çekirdeği yiyince ne olur? Karpuz çekirdeği zararlı mı? İşte cevabı...
>>
04 Ağu 2021 - 00:08 - Yeme & İçme
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.