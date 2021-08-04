Türkiye’nin en güvenilir ekran yüzlerinden biri olan Esra Erol, son zamanlarda adını verdiği Esra Erol’da programı ile ATV ekranlarından seyirci karşısına çıkıyor. Bir süredir yaz molasında olan Esra Erol’da yeni sezon için hazırlıklarına başlıyor. Sunucusu Esra Erol’un dönmesi ile yeni sezon hazırlıklarına hız veren yapım ekibi, Esra Erol’da programının ekranlara geri dönüş tarihini de yavaş yavaş netleştiriyor. Peki, Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? Esra Erol’da ne zaman başladı, kaç yıldır var? İşte, detaylar…