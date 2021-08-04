Esra Erol'da Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak 2021? Esra Erol’da Ne Zaman Başladı, Kaç Yıldır Var?
Türkiye’nin en güvenilir ekran yüzlerinden biri olan Esra Erol, son zamanlarda adını verdiği Esra Erol’da programı ile ATV ekranlarından seyirci karşısına çıkıyor. Bir süredir yaz molasında olan Esra Erol’da yeni sezon için hazırlıklarına başlıyor. İşte yeni sezon ile ilgili detaylar...
Türkiye’nin en güvenilir ekran yüzlerinden biri olan Esra Erol, son zamanlarda adını verdiği Esra Erol’da programı ile ATV ekranlarından seyirci karşısına çıkıyor. Bir süredir yaz molasında olan Esra Erol’da yeni sezon için hazırlıklarına başlıyor. Sunucusu Esra Erol’un dönmesi ile yeni sezon hazırlıklarına hız veren yapım ekibi, Esra Erol’da programının ekranlara geri dönüş tarihini de yavaş yavaş netleştiriyor. Peki, Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? Esra Erol’da ne zaman başladı, kaç yıldır var? İşte, detaylar…
04 Ağu 2021 - 00:09 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.