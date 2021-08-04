Esra Erol Ne Kadar Kazanıyor! Kazancıyla Herkesi Şaşkına Çevirdi, 1 Ayda Kazandığı Parayla; Kaç Ev Alınır Merak Ediliyor!
Yoksulluk sınırının giderek yükseldiği Türkiye’de ünlülerin ne kadar para kazandığı her dönem büyük bir merak konusu oluyor. Ekranların en çok para kazanan isimlerinden biri olan Esra Erol’un ortaya çıkan aylık kazancı ise merak ediliyor. İşte detaylar...
Yoksulluk sınırının giderek yükseldiği Türkiye’de ünlülerin ne kadar para kazandığı her dönem büyük bir merak konusu oluyor. Ekranların en çok para kazanan isimlerinden biri olan Esra Erol’un ortaya çıkan aylık kazancı ise, duyanların resmen dudaklarını uçuklatıyor. Peki, kazancıyla herkesi şaşkına çeviren Esra Erol ne kadar kazanıyor? Esra Erol’un maaşı ne kadar? İşte, detaylar…
04 Ağu 2021 - 00:10 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.