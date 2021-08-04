Esra Erol Ne Kadar Kazanıyor! Kazancıyla Herkesi Şaşkına Çevirdi, 1 Ayda Kazandığı Parayla; Kaç Ev Alınır Merak Ediliyor!

Yoksulluk sınırının giderek yükseldiği Türkiye’de ünlülerin ne kadar para kazandığı her dönem büyük bir merak konusu oluyor. Ekranların en çok para kazanan isimlerinden biri olan Esra Erol’un ortaya çıkan aylık kazancı ise, duyanların resmen dudaklarını uçuklatıyor. Peki, kazancıyla herkesi şaşkına çeviren Esra Erol ne kadar kazanıyor? Esra Erol’un maaşı ne kadar? İşte, detaylar…