Hande Erçel'in Kazancı Ortaya Çıktı! Bir Ayda Kazandığı Para'yla Neler Yapıyor Neler! Hande ERÇEL Ne Kadar Kazanıyor?

Sen Çal Kapımı dizisi ile parlayan yıldızı daha da yükselen Hande Erçel, kazandığı paranın ortaya çıkması ile milyonların dudağını uçuklatmayı başardı! Bölüm başı ücret karşılığında oynadığı dizi ile anlaşan Hande Erçel’in aylık kazancın kaç asgari ücret yaptığı ise, görenleri resmen şaşkına çevirdi! Peki, Hande Erçel ne kadar kazanıyor? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…