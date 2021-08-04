Hande Erçel'in Kazancı Ortaya Çıktı! Bir Ayda Kazandığı Para'yla Neler Yapıyor Neler! Hande ERÇEL Ne Kadar Kazanıyor?
Sen Çal Kapımı dizisi ile parlayan yıldızı daha da yükselen Hande Erçel, kazandığı paranın ortaya çıkması ile milyonların dudağını uçuklatmayı başardı! Sizde Hande Erçel'in kazancını merak ediyorsanız İşte detaylar...
Sen Çal Kapımı dizisi ile parlayan yıldızı daha da yükselen Hande Erçel, kazandığı paranın ortaya çıkması ile milyonların dudağını uçuklatmayı başardı! Bölüm başı ücret karşılığında oynadığı dizi ile anlaşan Hande Erçel’in aylık kazancın kaç asgari ücret yaptığı ise, görenleri resmen şaşkına çevirdi! Peki, Hande Erçel ne kadar kazanıyor? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…
04 Ağu 2021 - 00:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.