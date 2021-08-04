Zuhal Topal'la Sofrada Hangi Kanalda Yayınlanacak? Zuhal Topal Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak 2021?
Türkiye’nin en ünlü sunucularından biri olan Zuhal Topal, 2018 yılından bu yana Zuhal Topal’la Sofrada programını sunuyordu. FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkan Zuhal Topal’ın sözleşmesinin kanal tarafından feshedildiği iddia edildi. Zuhal Topal yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? İşte, detaylar…
Türkiye’nin en ünlü sunucularından biri olan Zuhal Topal, 2018 yılından bu yana Zuhal Topal’la Sofrada programını sunuyordu. FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkan Zuhal Topal’ın sözleşmesinin kanal tarafından feshedildiği iddia edildi. Zuhal Topal’ın talep ettiği zam ücretine karşılık vermeyen FOX TV, yeni sezonda Sofrada programını Zuhal Topal’dan aldı. Konuyla ilgili Zuhal Topal hayranlarına tam isyana başlamıştı ki, Topal’ın yeni anlaştığı o kanal ortaya çıktı! Peki, Zuhal Topal'la Sofrada hangi kanalda yayınlanacak? Zuhal Topal yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? İşte, detaylar…
04 Ağu 2021 - 00:12 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.