Çoğu zaman kardeşleri birbirine düşüren miras durumu, hukukun öngördüğü çerçevede adil ve eşit bir şekilde paylaşıldığında herhangi bir sıkıntının yaşanmasını önlüyor. Ölen kişinin belli durumlar halinde değişen mirasçıları ise, hukukun öngördüğü miras paylaşımını merak ediyor. Peki, kardeşler arasında miras nasıl paylaşılır? Kardeşler nasıl mirasçı olur, mirasda anlaşmazlık olursa ne olur? Kardeş çocukları mirasçı olur mu? İşte, konuyla ilgili detaylar…

>>>>>>>>