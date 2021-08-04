Şimdilerde ekranların aranan yüzü haline gelen Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde kazandığı ünü giderek artırıyor. Her bölümü ile hayranlarının kalbinde biraz daha taht kurmayı başaran Hilal Altınbilek, kazandığı ünü ile aldığı dizi ve reklam tekliflerinin sayısını da artırıyor. Peki, Çukurova’ın Müjgan’ı Hilal Altınbilek nasıl oyuncu oldu? Hilal Altınbilek eğitimi nedir, ne okudu? Hilal Altınbilek kimdir boy kilo, kaç yaşında? İşte, konuyla ilgili detaylar…