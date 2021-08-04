Hazal Subaşı'un Kazancı Ortaya Çıktı! Bir Ayda Kazandığı Para'yla Neler Yapıyor Neler! Hazal Subaşı Ne Kadar Kazanıyor?
Son zamanlarda rol aldığı dizilerdeki başarısı ile ününe ün katan Hazal Subaşı, gördüğü ilgiyi giderek artırıyor. Yeni sezonda ünlü yapımlardan birinde rol almasına kesin gözüyle bakılan Hazal Subaşı’nın bölüm başına alacağı para da merak edilir oldu. İşte size bu konu ile ilgili detaylar...
Son zamanlarda rol aldığı dizilerdeki başarısı ile ününe ün katan Hazal Subaşı, gördüğü ilgiyi giderek artırıyor. Yeni sezonda ünlü yapımlardan birinde rol almasına kesin gözüyle bakılan Hazal Subaşı’nın bölüm başına aldığı para ise, duyanların dudağını resmen uçuklatıyor! Peki, Hazal Subaşı ne kadar kazanıyor? Hazal Subaşı Çukur’dan bölüm başı kaç TL alıyor? İşte, detaylar…
04 Ağu 2021 - 00:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.