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04 Ağu 2021 - 00:16

Hazal Subaşı'un Kazancı Ortaya Çıktı! Bir Ayda Kazandığı Para'yla Neler Yapıyor Neler! Hazal Subaşı Ne Kadar Kazanıyor?

Son zamanlarda rol aldığı dizilerdeki başarısı ile ününe ün katan Hazal Subaşı, gördüğü ilgiyi giderek artırıyor. Yeni sezonda ünlü yapımlardan birinde rol almasına kesin gözüyle bakılan Hazal Subaşı’nın bölüm başına alacağı para da merak edilir oldu. İşte size bu konu ile ilgili detaylar...