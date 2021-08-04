Son dönemlerde devlet üniversiteleri kadar tercih edilir hale gelen özel üniversitelerin en iyileri başkent Ankara’nın sınırları içerisinde bulunuyor. Eğitim kalitesi açısından özel üniversiteler arasında önemli bir konuma sahip olan Ankara Başkent Üniversitesi ise, 2021 – 2022 yılı için bölüm ücretlerini yeniden güncelliyor. Peki, Ankara Başkent Üniversitesi ücretleri ne kadar 2021? Başkent Üniversitesi ücreti 2021- 2022 ne kadar? Başkent eczacılık kaç lira? İşte, konuyla ilgili detaylar…