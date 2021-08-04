Aşkın Tarifi Dizisinin Naz’ı Serra ARITÜRK Ne Kadar Kazanıyor? Bir Ayda Kazandığı Para'yla Neler Yapıyor Neler! Serra ARITÜRK Ne Kadar Kazanıyor?
Aşkın Tarifi dizisi ile büyül bir üne kavuşan Serra Arıtürk’ün ilk oyunculuk deneyiminden aldığı para duyanların resmen küçük dilini yutturuyor. Yıllardır oyunculuk yapan Kadir Doğulu kadar ücret alan Serra Arıtürk'ün aldığı ücreti merak ediyorsanız buyurun haberimizde...
Aşkın Tarifi dizisi ile büyül bir üne kavuşan Serra Arıtürk’ün ilk oyunculuk deneyiminden aldığı para duyanların resmen küçük dilini yutturuyor. Yıllardır oyunculuk yapan Kadir Doğulu kadar ücret alan Serra Arıtürk, ilk deneyiminde hedefi tam 12’den vuruyor! Peki, Aşkın Tarifi dizisinin Naz’ı Serra ARITÜRK ne kadar kazanıyor? Serra ARITÜRK ne kadar kazanıyor? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…
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04 Ağu 2021 - 00:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.