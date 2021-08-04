Aşkın Tarifi Dizisinin Naz’ı Serra ARITÜRK Ne Kadar Kazanıyor? Bir Ayda Kazandığı Para'yla Neler Yapıyor Neler! Serra ARITÜRK Ne Kadar Kazanıyor?

Aşkın Tarifi dizisi ile büyül bir üne kavuşan Serra Arıtürk’ün ilk oyunculuk deneyiminden aldığı para duyanların resmen küçük dilini yutturuyor. Yıllardır oyunculuk yapan Kadir Doğulu kadar ücret alan Serra Arıtürk, ilk deneyiminde hedefi tam 12’den vuruyor! Peki, Aşkın Tarifi dizisinin Naz’ı Serra ARITÜRK ne kadar kazanıyor? Serra ARITÜRK ne kadar kazanıyor? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

>>>>>>>>>>