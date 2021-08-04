Yangından Sonra Fidan Dikilir Mi? Yanan Toprak Ne Zaman Düzelir? Yanan Yerde Ağaç Yetişir Mi?
Türkiye’nin pek çok bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınları, vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor. Pek çok bitkinin ve hayvanın yaşamını kaybettiği orman yangınlarından sonra nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini bilmiyorsanız haberimizde tam size göre. İşte detaylar...
Türkiye’nin pek çok bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınları, vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor. Pek çok bitkinin ve hayvanın yaşamını kaybettiği orman yangınlarından sonra nasıl bir yol izlenmesi gerektiği bölgeye fidan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların gündeminde bulunuyor. Peki, yangından sonra fidan dikilir mi? Yanan toprak ne zaman düzelir? Yanan yerde ağaç yetişir mi? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…
04 Ağu 2021 - 00:19 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.