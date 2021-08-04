Türkiye’nin pek çok bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınları, vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor. Pek çok bitkinin ve hayvanın yaşamını kaybettiği orman yangınlarından sonra nasıl bir yol izlenmesi gerektiği bölgeye fidan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların gündeminde bulunuyor. Peki, yangından sonra fidan dikilir mi? Yanan toprak ne zaman düzelir? Yanan yerde ağaç yetişir mi? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…