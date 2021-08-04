Ankara Medipol Üniversitesi Özel Mi? Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli Mi? Ankara Medipol Üniversitesi Hangi Bölümler Var?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan üniversite tercihlerin hemen ardından Türkiye’nin popüler üniversiteleri sınava giren öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Ankara’da bulunan Medipol Üniversitesi ise, öğrencilerin en çok merak ettiği üniversiteler arasında başı çekti. Peki, Ankara Medipol Universitesi ozel mi? Ankara Medipol Üniversitesi ücretli mi? Ankara Medipol Üniversitesi hangi bölümler var? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…