Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Ne Var Ne Yok Kenara Attı! Havuza Atladı ve Fotoğraf Çekindi... Maviler Arasında Öyle Bir Poz Verdi ki; Takipçileri Kriz Geçirdi!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, milyonlarca hayranını şoka sokan bir paylaşım daha yaptı. Instagram'da çok hızlı şekilde büyüyen ve son günlerin en aktif ünlüsü olarak dikkatleri üzerinde toplayan Aleyna Kalaycıoğlu, bu kez de havuz pozu vererek herkesi şaşkına çevirdi! Aleyna Kalaycıoğlu üzerinde ne var ne yok çıkarırken, giydiği tangayla birlikte gündeme bomba gibi düştü.
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Survivor 2021'den ayrılmasının hemen sonrasında Instagram'da büyük bir fan kitlesine ulaşan ve bununla birlikte paylaştığı fotoğraflarla magazin gündemini resmen hemen hemen her gün sallayan Aleyna Kalaycıoğlu bu kez nefes kesen pozlar altına imzasını attı. Ne var ne yok çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu, giydiği tangasıyla birlikte Twitter'da ve Instagram'da en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı.
Detaylar ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun Nefes Kesen O Fotoğrafı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.