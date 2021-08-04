Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Ne Var Ne Yok Kenara Attı! Havuza Atladı ve Fotoğraf Çekindi... Maviler Arasında Öyle Bir Poz Verdi ki; Takipçileri Kriz Geçirdi!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Survivor 2021'den ayrılmasının hemen sonrasında Instagram'da büyük bir fan kitlesine ulaşan ve bununla birlikte paylaştığı fotoğraflarla magazin gündemini resmen hemen hemen her gün sallayan Aleyna Kalaycıoğlu bu kez nefes kesen pozlar altına imzasını attı. Ne var ne yok çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu, giydiği tangasıyla birlikte Twitter'da ve Instagram'da en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı.

Detaylar ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun Nefes Kesen O Fotoğrafı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!