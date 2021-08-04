- 04 Ağu 2021 - 08:54 G: 04 Ağu 2021 - 09:14

Survivor Ayşe Yüksel Paraya Para Demeyecek! Öyle Bir Projeyle Geliyor ki; Donacaksınız! Hazırlık Aşamasında İfşalandı... Aleyna Kalaycıoğlu Sadece İzliyor!

Survivor Ayşe Yüksel; öyle bir projeyle geliyor ki; adadan ayrıldıktan sonra bunu yapan 3. kişi olacak. Yaptığı projenin hazırlıklarına başladığı esnada ifşalanan ve ifşalanmasıyla birlikte çok kısa sürede çok yüksek kitleye ulaşan Ayşe Yüksel; paraya para demeyecek!

Survivor Ayşe Yüksel'in yeni projesini duyanlar ağzı açık bir şekilde bakakalıyor! Adadan ayrıldıktan sonra sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Ayşe Yüksel; Aleyna Kalaycıoğlu ile ciddi bir takipçi - beğeni yarışına girmiş ve bu yarıştan aynı adadaki oyun zamanlarında olduğu gibi mağlup ayrılmıştı. Fakat şimdi öyle bir projeyle geliyor ki; hazırlık aşamasında ifşalanan projeye; Aleyna Kalaycıoğlu yetişemezse, bir daha yetişmesine imkansız gözle bakılıyor. 

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04 Ağu 2021 - 08:54 Ankara- Yaşam

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