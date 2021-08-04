Survivor Ayşe Yüksel Paraya Para Demeyecek! Öyle Bir Projeyle Geliyor ki; Donacaksınız! Hazırlık Aşamasında İfşalandı... Aleyna Kalaycıoğlu Sadece İzliyor!
Survivor Ayşe Yüksel; öyle bir projeyle geliyor ki; adadan ayrıldıktan sonra bunu yapan 3. kişi olacak. Yaptığı projenin hazırlıklarına başladığı esnada ifşalanan ve ifşalanmasıyla birlikte çok kısa sürede çok yüksek kitleye ulaşan Ayşe Yüksel; paraya para demeyecek!
Survivor Ayşe Yüksel'in yeni projesini duyanlar ağzı açık bir şekilde bakakalıyor! Adadan ayrıldıktan sonra sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Ayşe Yüksel; Aleyna Kalaycıoğlu ile ciddi bir takipçi - beğeni yarışına girmiş ve bu yarıştan aynı adadaki oyun zamanlarında olduğu gibi mağlup ayrılmıştı. Fakat şimdi öyle bir projeyle geliyor ki; hazırlık aşamasında ifşalanan projeye; Aleyna Kalaycıoğlu yetişemezse, bir daha yetişmesine imkansız gözle bakılıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.