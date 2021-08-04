Survivor Ayşe Yüksel Paraya Para Demeyecek! Öyle Bir Projeyle Geliyor ki; Donacaksınız! Hazırlık Aşamasında İfşalandı... Aleyna Kalaycıoğlu Sadece İzliyor!

Survivor Ayşe Yüksel'in yeni projesini duyanlar ağzı açık bir şekilde bakakalıyor! Adadan ayrıldıktan sonra sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Ayşe Yüksel; Aleyna Kalaycıoğlu ile ciddi bir takipçi - beğeni yarışına girmiş ve bu yarıştan aynı adadaki oyun zamanlarında olduğu gibi mağlup ayrılmıştı. Fakat şimdi öyle bir projeyle geliyor ki; hazırlık aşamasında ifşalanan projeye; Aleyna Kalaycıoğlu yetişemezse, bir daha yetişmesine imkansız gözle bakılıyor.

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