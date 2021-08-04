Masterchef Mehmet Şef O Yarışmacıyı İfşaladı! Somer Şef Bu Hareket Karşısında Delirdi! "Çok Yanlış Şeyler Yapıyorsun..."
Masterchef Türkiye'nin son ekranlara gelen dünkü bölümünde herkesi şaşırtan oldukça ilginç anlar kendini gösterdi. Mehmet Şef, Masterchef tarihinde görülmemiş bir olay yaşadı ve bu olayı da yayın esnasında ifşaladı. Yarışmacılardan birinin, kendisine sosyal medya üzerinden ulaştığını söyleyen Mehmet Şef'in ardından o yarışmacıya Somer Şef'ten sert tepki geldi. Somer Şef; "çok yanlış şeyler yapıyorsun" yorumunda bulundu.
TV8 ekranlarının yıldız programı olan Masterchef Türkiye 2021'in son ekranlara gelen bölümünde Mehmet Şef, Masterchef tarihinde görülmemiş bir olay yaşandığını açıkladı ve ifşasını yaptı. Yarışmacılardan birinin sosyal medyadan kendisine ulaştığını belirten şef Mehmet Yalçınkaya, bu mesajın detaylarını da verdi. O Yarışmacı ise mesajı kendisinin attığını söyleyerek, hem sebebini, hem de içeriğini söyledi. Bunun üzerine Somer Şef; yarışmacıya tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.