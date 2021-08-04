Masterchef Mehmet Şef O Yarışmacıyı İfşaladı! Somer Şef Bu Hareket Karşısında Delirdi! "Çok Yanlış Şeyler Yapıyorsun..."

TV8 ekranlarının yıldız programı olan Masterchef Türkiye 2021'in son ekranlara gelen bölümünde Mehmet Şef, Masterchef tarihinde görülmemiş bir olay yaşandığını açıkladı ve ifşasını yaptı. Yarışmacılardan birinin sosyal medyadan kendisine ulaştığını belirten şef Mehmet Yalçınkaya, bu mesajın detaylarını da verdi. O Yarışmacı ise mesajı kendisinin attığını söyleyerek, hem sebebini, hem de içeriğini söyledi. Bunun üzerine Somer Şef; yarışmacıya tepki gösterdi.

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>