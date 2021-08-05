Songül Karlı Oğlunu Bir An Bile Düşünmeden Resmen Harcadı! Tüm Instagram Bu Olayı Konuşuyor, Sosyal Medya Çalkalandı! "Yapma Songül Abla"
Songül Karlı yine gündemin orta yerinde yerini aldı. Daha önce sadece göğüslerini küçülttüğünü ve hiç estetik operasyon geçirmediğini iddia eden Songül Karlı öyle bir fotoğraf paylaştı ki oğlunu resmen harcadı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır karakteriyle bir süre adı geçen Songül Karlı yaptığı son hareketle alay konusu oldu.
Daha önce hiç estetik yaptırmadığını söyleyen Songül Karlı’nın yıllar içindeki değişimi herkes ilgisini çekti. Yıllar önceki fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında uçurumlar olan Songül Karlı’nın bu değişimi Seda Sayan ve şarkıcı Ceylan’a benzetildi. Oğlunu resmen harcayan Songül Karlı'nın oğlunun, sosyal medya konularında hassas olduğu biliniyor. Bunun için oğlunun fanları da konuyla ilgili "Yeter Songül abla yapma :)" tarzında yorumlar yaptı.
Haberin Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.