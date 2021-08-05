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05 Ağu 2021 - 21:19

Songül Karlı Oğlunu Bir An Bile Düşünmeden Resmen Harcadı! Tüm Instagram Bu Olayı Konuşuyor, Sosyal Medya Çalkalandı! "Yapma Songül Abla"

Songül Karlı yine gündemin orta yerinde yerini aldı. Daha önce sadece göğüslerini küçülttüğünü ve hiç estetik operasyon geçirmediğini iddia eden Songül Karlı öyle bir fotoğraf paylaştı ki oğlunu resmen harcadı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır karakteriyle bir süre adı geçen Songül Karlı yaptığı son hareketle alay konusu oldu.