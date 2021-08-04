- 04 Ağu 2021 - 11:26 G: 04 Ağu 2021 - 11:34

Masterchef’te Acun Ilıcalı Delirecek! Tüm Ekibi Kovup, Yenisini Kurabilir! İfşa Gerçek Oldu…Biri Bilgi Sızdırıyor! Stüdyo Darmaduman Oldu…

Yeni sezona bomba gibi başlayan Masterchef’te Acun Ilıcalı bu sefer delirecek! Tüm ekibi kovup, Yenisini Kurabilir! İfşa gerçek oldu, birileri bilgi sızdırıyor…Stüdyo darmaduman! İşte nefes kesen yarışma Masterchef’te yaşanan bomba gibi olay!

Masterchef’te Kıyamet Kopacak! Acun O İsmi Bu Defa Bulabilecek mi?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yer alan Masterchef her sezon olduğu gibi bu sezonda da nefesleri kesti. Türkiye’nin hem zorlu hem de en heyecanlı yarışmalarından biri olan Masterchef bu sezonda soluksuz izlenen programlar arasında yerini aldı. İşte her bölümünün merakla izlendiği Masterchef yarışmasında yaşanan bomba gibi olayın perde arkası…

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04 Ağu 2021 - 11:26 - Yaşam

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Masterchef’te Acun Ilıcalı Delirecek! Tüm Ekibi Kovup, Yenisini Kurabilir! İfşa Gerçek Oldu…Biri Bilgi Sızdırıyor! Stüdyo Darmaduman Oldu… mask
Masterchef’te Acun Ilıcalı Delirecek! Tüm Ekibi Kovup, Yenisini Kurabilir! İfşa Gerçek Oldu…Biri Bilgi Sızdırıyor! Stüdyo Darmaduman Oldu…
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