Masterchef’te Acun Ilıcalı Delirecek! Tüm Ekibi Kovup, Yenisini Kurabilir! İfşa Gerçek Oldu…Biri Bilgi Sızdırıyor! Stüdyo Darmaduman Oldu…
Yeni sezona bomba gibi başlayan Masterchef’te Acun Ilıcalı bu sefer delirecek! Tüm ekibi kovup, Yenisini Kurabilir! İfşa gerçek oldu, birileri bilgi sızdırıyor…Stüdyo darmaduman! İşte nefes kesen yarışma Masterchef’te yaşanan bomba gibi olay!
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yer alan Masterchef her sezon olduğu gibi bu sezonda da nefesleri kesti. Türkiye’nin hem zorlu hem de en heyecanlı yarışmalarından biri olan Masterchef bu sezonda soluksuz izlenen programlar arasında yerini aldı. İşte her bölümünün merakla izlendiği Masterchef yarışmasında yaşanan bomba gibi olayın perde arkası…
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04 Ağu 2021 - 11:26 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.