Masterchef'te Acun'a Büyük İhanet! Büyük Bilgi Sızdırıldı! Yapılan İfşa; Tüm Reyting ve Heyecanı Öldürdü... "Kahin" Tekrar Piyasada! Neler Oluyor?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yer alan Masterchef her sezon olduğu gibi bu sezonda da nefesleri kesti. Türkiye’nin hem zorlu hem de en heyecanlı yarışmalarından biri olan Masterchef bu sezonda soluksuz izlenen programlar arasında yerini aldı. İşte her bölümünün merakla izlendiği Masterchef yarışmasında yaşanan bomba gibi olayın perde arkası…

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