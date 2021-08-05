Masterchef'te Acun'a Büyük İhanet! Büyük Bilgi Sızdırıldı! Yapılan İfşa; Tüm Reyting ve Heyecanı Öldürdü... "Kahin" Tekrar Piyasada! Neler Oluyor?
Yeni sezona bomba gibi başlayan Masterchef’te Acun Ilıcalı bu sefer delirecek! Tüm ekibi kovup, Yenisini Kurabilir! İfşa gerçek oldu, birileri bilgi sızdırıyor…Stüdyo darmaduman! İşte nefes kesen yarışma Masterchef’te yaşanan bomba gibi olay!
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yer alan Masterchef her sezon olduğu gibi bu sezonda da nefesleri kesti. Türkiye’nin hem zorlu hem de en heyecanlı yarışmalarından biri olan Masterchef bu sezonda soluksuz izlenen programlar arasında yerini aldı. İşte her bölümünün merakla izlendiği Masterchef yarışmasında yaşanan bomba gibi olayın perde arkası…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Dede - Finalde reklam girince kanal değiştirip sonucu ertesi gün öğreniyoruz!
Özbek - Sanki çok önemli bir program. Programda atomu parçalıyorlar. Millet uzaya çıkıyor.
Naluş - Merhaba!
Zaten bu programların sonucu ,yazılan senaryoya bağlı olduğunu biliyoru.
Gözle görülür bir şekilde ,programlarda senaryo yazarı, oyuncu ve biz seyirciler bulunmakta...istedikleri gibi yazıp oynuyorlar?
Artık herşey açık ve net ortada.
Başka yeni tarafsız programlar izlemek istiyorz...Teşekkür ederim.?
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.