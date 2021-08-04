Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinden Milyonları Yasa Sokan Kara Haber! Demet Özdemir'in En Yakınıydı, O Oyuncunun Beyninde Tümör Çıktı! Büyük Şok, Milyonları Ağlattı...
Geçtiğimiz sezon ekranlara veda eden Doğduğum Ev Kaderindir dizisinden milyonları yasa sokan haber geldi! Demet Özdemir’in de en yakını olarak bildiğimiz o oyuncunun beyninde tümör çıktı. Haber sosyal medyada hızla yayılmaya devam ederken milyonları ağlattı. İşte o herkesi kahreden isim…
TV8’in en çok sevilen dizilerinden biri olan ve geçtiğimiz sezon ekranlara veda eden Doğduğum Ev Kaderindir herkesi yasa bürüdü. Öyle bir isim beyin tümörü oldu ki görenler gözyaşlarına hakim olamadı. Demet Özdemir’in en yakınlarından biri olarak bildiğimiz o isim fenalaştı. İşte herkesin merakla takip ettiği o haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.