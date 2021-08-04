Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinden Milyonları Yasa Sokan Kara Haber! Demet Özdemir'in En Yakınıydı, O Oyuncunun Beyninde Tümör Çıktı! Büyük Şok, Milyonları Ağlattı...

TV8’in en çok sevilen dizilerinden biri olan ve geçtiğimiz sezon ekranlara veda eden Doğduğum Ev Kaderindir herkesi yasa bürüdü. Öyle bir isim beyin tümörü oldu ki görenler gözyaşlarına hakim olamadı. Demet Özdemir’in en yakınlarından biri olarak bildiğimiz o isim fenalaştı. İşte herkesin merakla takip ettiği o haberin detayları…

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