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04 Ağu 2021 - 12:24

Arka Sokaklar İzleyicilerini Yıkan, Bitiren Haber! 15 Yıldır Böyle İhanet Görülmedi! O Oyuncu Arka Sokakları'ı Silip Attı, Rakip Diziyle Anlaşma Yaptı! Arka Sokaklar Bitiyor, Rakip Başlıyor...

594.Bölümle sezona ara veren ve yakın zamanda aramıza 15. Sezonuyla dönüş yapacak olan Arka Sokaklar dizisinden izleyicilerini yıkıp bitiren o haber geldi. Görenler ‘’16 Yıldır böyle ihanet görülmedi’’ dedi. O isim Arka Sokakları silip atarken yeni bir diziyle anlaşma yaptığı öğrenildi. İşte Arka Sokaklar’ın gelecek rakibi…