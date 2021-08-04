- 04 Ağu 2021 - 12:24 G: 04 Ağu 2021 - 13:01

Arka Sokaklar İzleyicilerini Yıkan, Bitiren Haber! 15 Yıldır Böyle İhanet Görülmedi! O Oyuncu Arka Sokakları'ı Silip Attı, Rakip Diziyle Anlaşma Yaptı! Arka Sokaklar Bitiyor, Rakip Başlıyor...

594.Bölümle sezona ara veren ve yakın zamanda aramıza 15. Sezonuyla dönüş yapacak olan Arka Sokaklar dizisinden izleyicilerini yıkıp bitiren o haber geldi. Görenler ‘’16 Yıldır böyle ihanet görülmedi’’ dedi. O isim Arka Sokakları silip atarken yeni bir diziyle anlaşma yaptığı öğrenildi. İşte Arka Sokaklar’ın gelecek rakibi…

Bir Elmanın İki Yarısı Olmuşlardı!

594. bölümüyle sezon finali yapan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunda görmeye alıştığımız pek çok isim olmayacak. 6 kişilik ayrılık yaşanan kadroda hayranlarını üzen bir haber daha geldi. O isim diziden çıkıp başka bir diziyle anlaşma yaptı.

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04 Ağu 2021 - 12:24 Ankara- Yaşam

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