- 04 Ağu 2021 - 13:21 G: 04 Ağu 2021 - 13:36

Demet Akalın'dan Hem Kendini, Hem Hayranlarını Ağlatan; Duygu Selini Kaptıran Haber! O Teyzeye Öyle Şeyler Yaptı ki, Bugüne Kadarki Tüm Yanlış ve Kötülüklerini Unutturdu... Helal Olsun Sana Demet

Demet Akalın hem kendini hem de hayranlarını ağlatan bir harekette bulundu. İşte duygu seli yüklü o haber! Yardımca muhtaç teyzeye öyle bir şey yaptı ki bugüne kadar ki tüm yanlışını ve kötülüklerini unutturdu. Takipçileri ‘’Helal olsun sana Demet’’ dedi.

Yardım Eli Uzattı! Herkesin Derdine Koştu!

Antalya Manavgat’ta başlayarak ülkenin 62 noktasında çıkan yangınlarda pek çok insanın evi, birikimi, tarlası yanarken birçok ağaç ve hayvan da canını ateşlere teslim etti. Ülkenin içinde bulunduğu duruma destek olmak isteyen Demet Akalı 4 gündür sürmekte olan yangınları yakından takip eden isimlerden oldu.

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04 Ağu 2021 - 13:21 Ankara- Yaşam

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Demet Akalın'dan Hem Kendini, Hem Hayranlarını Ağlatan; Duygu Selini Kaptıran Haber! O Teyzeye Öyle Şeyler Yaptı ki, Bugüne Kadarki Tüm Yanlış ve Kötülüklerini Unutturdu... Helal Olsun Sana Demet mask
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