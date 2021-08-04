04 Ağu 2021 - 13:21 Güncelleme: 04 Ağu 2021 - 13:36
Demet Akalın'dan Hem Kendini, Hem Hayranlarını Ağlatan; Duygu Selini Kaptıran Haber! O Teyzeye Öyle Şeyler Yaptı ki, Bugüne Kadarki Tüm Yanlış ve Kötülüklerini Unutturdu... Helal Olsun Sana Demet
Demet Akalın hem kendini hem de hayranlarını ağlatan bir harekette bulundu. İşte duygu seli yüklü o haber! Yardımca muhtaç teyzeye öyle bir şey yaptı ki bugüne kadar ki tüm yanlışını ve kötülüklerini unutturdu. Takipçileri ‘’Helal olsun sana Demet’’ dedi.
Antalya Manavgat’ta başlayarak ülkenin 62 noktasında çıkan yangınlarda pek çok insanın evi, birikimi, tarlası yanarken birçok ağaç ve hayvan da canını ateşlere teslim etti. Ülkenin içinde bulunduğu duruma destek olmak isteyen Demet Akalı 4 gündür sürmekte olan yangınları yakından takip eden isimlerden oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.