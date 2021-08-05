Burcu Esmersoy Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Instagram Resmen Alev Alev Yandı! Kraliçenin Kim Olduğunu Gösterdi... "İtfaiye Çağırın"

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar sonrasında vatandaşlar yangınlar hakkında anlık olarak bilgilendirilirken birçok ünlü oyuncu ise tatil yaptığı bölgelerde ki orman yangınlarında en ön safta yer aldı. Bu isimlerden birisi de Burcu Esmersoy olurken paylaştıkları ve orman yangınlarına verdiği destek ile ön plana çıktı. İşte detaylar…

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