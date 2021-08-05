Burcu Esmersoy Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Instagram Resmen Alev Alev Yandı! Kraliçenin Kim Olduğunu Gösterdi... "İtfaiye Çağırın"
Türkiye son günlerde kendi içerisinde yaşadığı yangın problemleri sonrasında ünlüsünden, belediye çalışanına kadar herkes seferber oldu. Ülkenin ön planda yer alan ünlü oyuncuları başta olmak üzere yüz binlerce vatandaş orman yangınını söndürmek için eşzamanlı olarak çalışıyor.
Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar sonrasında vatandaşlar yangınlar hakkında anlık olarak bilgilendirilirken birçok ünlü oyuncu ise tatil yaptığı bölgelerde ki orman yangınlarında en ön safta yer aldı. Bu isimlerden birisi de Burcu Esmersoy olurken paylaştıkları ve orman yangınlarına verdiği destek ile ön plana çıktı. İşte detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.