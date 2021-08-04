Bu Söze Dikkat! "İşler Çok Hızlı Çirkinleşebilir!” Önemli İsimden Bitcoin Açıklaması!

Bitcoin 40.000 Dolar Üzerine Çıkmalı

Miller Tabak + Co’dan Matt Maley’e göre Bitcoin 40.000 dolar seviyesini geri kazanmazsa çok ciddi bir düzeltme yaşayabilir. Analist Bloomberg’e yaptığı açıklamalarda, alıcıların elini çabuk tutması gerektiğini eğer bir alım baskısı oluşamazsa çok büyük kayıpların yaşanabileceğini dile getirdi.

Maley konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Eğer çok daha olumsuz bir takip yaşanırsa, işler oldukça hızlı bir şekilde korkutucu hale gelecektir.” sözlerini kullandı.

Bitcoin, geçen hafta uzun süreli aralığının en üst seviyesini test etmeye başladı ve 42.607 dolara ulaştı. Bundan önce en iyi kripto para birimi, sekiz yıldaki en uzun yükseliş çizgisini kaydetti ve 10 gün arka arkaya yeşilde kapanış yapmayı başardı.

Ancak boğaların aralıktan çıkamamasının ardından toparlanma durma noktasına geldi. Lider kripto para birimi şimdi yerel zirveden yüzde 10’dan fazla düştü ve 38.000 dolar altında işlem görüyor.

Bitcoin Fiyat Hareketleri

Mayıs ayında 30.000 dolara kadar düştükten sonra, Bitcoin Haziran ortasında 40.000 doların üzerine çıktı ancak toparlanması kısa sürdü. Yükseliş hareketini sürdürmek yerine Bitcoin, 2021 yılının en düşük seviyesi olan 28.600 dolara kadar geriledi.

Aslında bu tür fiyat hareketleri, ayılar üstünlük kazandığında işlerin ne kadar hızlı kötüye gidebileceğini açıkça gösteriyor. Ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, kripto para birimi düzenlemesini sıkılaştırmak istediğini söyledikten sonra en büyük kripto para birimi baskı altında kalmaya devam ediyor.