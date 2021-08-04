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04 Ağu 2021 - 15:55

Hadise Resmen Yasa Girdi, Hıçkıra Hıçkıra Ağlamaktan Öyle Bir Hale Geldi ki; Kimse Tanımıyor! Açıklamasıyla Milyonları da Ağlattı... Ah Be Hadise

Son dönemlerin en çok gündeme gelen isimleri arasında yer alan Hadise resmen yasa girdi. Hıçkıra hıçkıra ağlayan güzel ve başarılı şarkıcı öyle bir hale geldi ki kimse tanıyamadı! Kendisiyle birlikte milyonları da hıçkıra hıçkıra ağlatan Hadise hayranlarına ‘’Ah be Hadise’’ dedirtti. İşte o çok merak edilen haberin detayları…