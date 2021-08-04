Hadise Resmen Yasa Girdi, Hıçkıra Hıçkıra Ağlamaktan Öyle Bir Hale Geldi ki; Kimse Tanımıyor! Açıklamasıyla Milyonları da Ağlattı... Ah Be Hadise
Son dönemlerin en çok gündeme gelen isimleri arasında yer alan Hadise resmen yasa girdi. Hıçkıra hıçkıra ağlayan güzel ve başarılı şarkıcı öyle bir hale geldi ki kimse tanıyamadı! Kendisiyle birlikte milyonları da hıçkıra hıçkıra ağlatan Hadise hayranlarına ‘’Ah be Hadise’’ dedirtti. İşte o çok merak edilen haberin detayları…
Eski sevgilisi Kaan Yıldırım’la yaşamış olduğu gelgitli aşk hayatıyla bir süre gündemden inmeyen Hadise O Ses Türkiye’de jüri koltuğunda birlikte oturduğu Ebru Gündeş’le yaşamış olduğu gerilim sonrası kendine gelmekte zorlanmıştı. Son zamanlarda pek çok olayın hedefi haline gelen Hadise hüngür hüngür ağladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.