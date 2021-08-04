Ethereum Hard Forku İçin Bekleyiş Son Buldu! Ethereum'da Fiyat Yükselecek Mi? İşte Detaylar...

Ethereum’un London güncellemesinin ilk başta 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmesi beklenirken aslında blok sayısına göre olan sürenin değiştiği görülüyor.

Birçok kripto para ağında güncellemelerin tarihe göre değil bloklara göre yapıldığı biliniyor ve madencilerin hızı bu tarihi direkt olarak etkileyebiliyor.

EIP-1559 Ne Zaman?

Etherscan verilerine göre 12.965.000’inci blokta gerçekleştirilecek olan London hard forku için hala 1 günden çok süre var.

Etherscan verilerine göre basın saati itibarıyla London güncellemesi için 1 gün, 4 saat ve 30 dakika kaldı. Bu da söz konusu güncellemenin 5 Ağustos tarihinde TSİ itibarıyla 15.00 sonrasında gerçekleşeceğine işaret ediyor.

Şu an için Ethereum madencilerinin kazması gereken 7654 blok daha bulunuyor ve madencilerin hızında yaşanacak bir değişim aktivasyon tarihini de değiştirebilir.

Herkes EIP-1559’un fiyata büyük bir etki etmesini beklerken ünlü analist Pentoshi bu konuda önemli bir uyarıda bulundu.

Analist, bunun fiyatı bir anda büyülü bir şekilde etkilemeyeceğini ancak uzun vadeli etki yaşatacağını vurguladı. Pentoshi’ye göre EIP-1559 ile yıllık %4 oranında ETH yakılacak.

PoS’a geçildiğinde ise bu oran %0,4’e düşecek. Pentoshi, bunun uzun vadeli etkisinin hesaplanmasının mümkün olmadığını belirtse de kısa vadede sert bir yükseliş beklenmemesi gerektiğini ifade etti.