Ethereum Londra Güncellemesi Nedir? ETH Fiyatına Etki Edecek Mi? İşte Bilmeniz Gerekenler!

Uzun zamandır beklenen Ethereum London hardfork’u bugün gerçekleşecek. Bu güncelleme ile birlikte Ethereum’u bazı temel değişikliklerin beklediği en başından beri biliniyordu. Örneğin; bu güncelleme ile birlikte ETH’un kullandığı enerji miktarı büyük oranda düşecek. Ancak bununla birlikte ETH madencilerinin kazançlarının azalacağı da ifade ediliyor.

ETH Madencilerini Ne Bekliyor?

Ethereum 2.0 ile gelecek olan en büyük değişiklik, madencileri ödüllendirmek için yeni bir yöntem benimsemesi. Şimdiye kadar Ethereum platformu, madencileri, birkaç saniyede bir gerçekleşen işlemleri doğrulamaları için ödüllendirirken aynı zamanda madencilere her işlem için işlem ücretleri de veriliyordu.

Dolayısıyla bu, Ethereum topluluğuna dahil olan madenciler için en büyük gelir kaynağıydı ve proof-of-work adı verilen bir mekanizma ile sistem devam ettiriliyordu.

Ancak London fork’undan sonra, işlem ücretleri artık madencilere verilmeyecek, bu da gelirlerinin büyük bir kaynağını kaybedecekleri anlamına geliyor. Yeni ‘Proof of Stake’ modeli aynı zamanda madencilerin kendi ETH’larını stake etmelerini de gerektiriyor. İşlemleri doğrulamak için yalnızca en büyük stake’leri oluşturan belirli bir sayı ödüllendirilecek.

Dolayısıyla özellikle az miktarda ETH sahibi olan madencilerin gelirlerinde büyük düşüşler yaşanabilir. Ödül kazananların ise daha az ödül kazanacağı dile getirilebilir.

İşlem Ücretleri Düşecek

Yeni değişiklikler Ethereum madenciliğinde yer alan bilgi işlem gücünü azaltacak ve aynı zamanda şu anda 150 dolara kadar çıkabilen ve Ethereum’un üzerine yeni platformlar inşa etmede büyük bir engel olan işlem ücretlerini de azaltacak.

Coinmarketcap tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, madencilerin hala birere doğrulayıcı olarak devam edebilecekleri ancak ellerindeki ekipmanların artık hiçbir amaca hizmet etmeyeceği ifade ediliyor. Dolayısıyla aslında bu güncelleme ile pahalı ekipman ihtiyacı da ortadan kalkmış oluyor.

Bunlara ek olarak her ne kadar madenciler artık işlem ücretlerini almayacak olsa da kullanıcılar işlem ücretlerini ödemeye devam edecek. Bu işlem ücretleri ise “burning” olarak bilinen yakım işlemine gidecek. Böylece işlem ücreti için ödenen ETH’lar ulaşılması mümkün olmayan bir cüzdana yollanacak ve ETH’un deflasyonist bir para birimi olması sağlanacak.

ETH Fiyatına Etkisi

Kısa vadeli tahminlerde farklılıklar olsa da orta ve uzun vadede bu durumun ETH fiyatını olumlu etkileyeceği düşünülüyor. Çünkü her şeyden önce arz azalacak ve bu da ETH fiyatını yükseltecek.

Ayrıca birçok uzman isim bu güncelleme ile birlikte ETH’a olan ilginin de artacağını düşünüyor ve dolayısıyla yine fiyata olumlu etkisinin olacağı ifade ediliyor.