- 04 Ağu 2021 - 16:42 G: 04 Ağu 2021 - 16:52

Arka Sokaklar'ın Tekin'i İçler Acısı Bir Hareket Yaptı! 15 Yıldır Bu Ekipteydi, Resmen İhanet Etti! Artık O Projede Görülecek, Duyanlar Kınıyor!

594.Bölümle sezona ara veren ve yakın zamanda aramıza 15. Sezonuyla dönüş yapacak olan Arka Sokaklar dizisinden izleyicilerini yıkıp bitiren o haber geldi. Görenler ‘’16 Yıldır böyle ihanet görülmedi’’ dedi. O isim Arka Sokakları silip atarken yeni bir diziyle anlaşma yaptığı öğrenildi. İşte Arka Sokaklar’ın gelecek rakibi…

Gidiyor Gönüllerin Efendisi

594. bölümüyle sezon finali yapan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunda görmeye alıştığımız pek çok isim olmayacak. 6 kişilik ayrılık yaşanan kadroda hayranlarını üzen bir haber daha geldi. O isim diziden çıkıp başka bir diziyle anlaşma yaptı.

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04 Ağu 2021 - 16:42 Ankara- Yaşam

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