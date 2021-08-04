Arka Sokaklar'ın Tekin'i İçler Acısı Bir Hareket Yaptı! 15 Yıldır Bu Ekipteydi, Resmen İhanet Etti! Artık O Projede Görülecek, Duyanlar Kınıyor!
594.Bölümle sezona ara veren ve yakın zamanda aramıza 15. Sezonuyla dönüş yapacak olan Arka Sokaklar dizisinden izleyicilerini yıkıp bitiren o haber geldi. Görenler ‘’16 Yıldır böyle ihanet görülmedi’’ dedi. O isim Arka Sokakları silip atarken yeni bir diziyle anlaşma yaptığı öğrenildi. İşte Arka Sokaklar’ın gelecek rakibi…
594. bölümüyle sezon finali yapan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunda görmeye alıştığımız pek çok isim olmayacak. 6 kişilik ayrılık yaşanan kadroda hayranlarını üzen bir haber daha geldi. O isim diziden çıkıp başka bir diziyle anlaşma yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.