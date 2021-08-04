Masterchef'te O Yarışmacı Öyle Bir Hareketle Kazandı ki; Somer Şef ve Mehmet Şef Resmen Şaştı Kaldı! Danilo Şef Şoka Girdi; Nasıl Olur
TV8 ekranlarının en heyecanlı yarışması Masterchef’te öyle bir isim öyle bir hareket yaptı ki bu hareket onun kazanmasını sağladı. Somer ve Mehmet Şefin bile gözlerini büyütüp kilitlendiği o hareket sosyal medyada olay oldu. Danilo şef şoka girerken ekran başındaki izleyiciler ‘’Nasıl olur?’’ dedi. İşte o hareket…
Her sene olduğu gibi bu senede büyük bir heyecanla devam eden Masterchef 2021 izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Yarışmacıların büyük bir rekabetle yarıştığı Masterchef dün üçüncü altın önlüğü kazanan kişiyi belirledi. Üçüncü finalist belli olurken nefesler tutuldu. Altın önlüğü almayı başaran son yarışmacı öyle bir hareket yaptı ki yaptığı o hareket karşısında kazanamaması imkansızdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.