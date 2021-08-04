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04 Ağu 2021 - 17:09

Masterchef'te Öyle Bir İsim, Öyle Bir Hareketle Kazandı ki; Somer Şef ve Mehmet Şef Resmen Gözlerini Büyütüp Kilitlendi! Danilo Şef Şoka Girdi; Nasıl Olur

TV8 ekranlarının en heyecanlı yarışması Masterchef’te öyle bir isim öyle bir hareket yaptı ki bu hareket onun kazanmasını sağladı. Somer ve Mehmet Şefin bile gözlerini büyütüp kilitlendiği o hareket sosyal medyada olay oldu. Danilo şef şoka girerken ekran başındaki izleyiciler ‘’Nasıl olur?’’ dedi. İşte o hareket…