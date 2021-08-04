- 04 Ağu 2021 - 17:09 G: 04 Ağu 2021 - 17:26

Masterchef'te Öyle Bir İsim, Öyle Bir Hareketle Kazandı ki; Somer Şef ve Mehmet Şef Resmen Gözlerini Büyütüp Kilitlendi! Danilo Şef Şoka Girdi; Nasıl Olur

TV8 ekranlarının en heyecanlı yarışması Masterchef’te öyle bir isim öyle bir hareket yaptı ki bu hareket onun kazanmasını sağladı. Somer ve Mehmet Şefin bile gözlerini büyütüp kilitlendiği o hareket sosyal medyada olay oldu. Danilo şef şoka girerken ekran başındaki izleyiciler ‘’Nasıl olur?’’ dedi. İşte o hareket…

Finalistler Belli Oldu! İşte 3.Önlüğün Kazananı!

Her sene olduğu gibi bu senede büyük bir heyecanla devam eden Masterchef 2021 izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Yarışmacıların büyük bir rekabetle yarıştığı Masterchef dün üçüncü altın önlüğü kazanan kişiyi belirledi. Üçüncü finalist belli olurken nefesler tutuldu. Altın önlüğü almayı başaran son yarışmacı öyle bir hareket yaptı ki yaptığı o hareket karşısında kazanamaması imkansızdı.

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04 Ağu 2021 - 17:09 Ankara- Yaşam

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