Galatasaray'da Şok Saatler! Taraftarların O Sözleri Ağır Şeylere Mal Olacak! Galatasaray'da Büyük Kriz.. Fatih Terim'e Bu Kadarı da Yapılmamalıydı! Taraftar Gerçekten “Pes Artık” Dedi!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray takımında sezon hazırlıkları kapsamında transferlerin zamanında olmaması ve futbolcu kalitelerinin her geçen gün kötüye gittiği yönünde düşünen taraftarlardan şok hazırlık geldi. İşte detaylar…
Fatih Terim istifa sloganı altında paylaşımda bulunan taraftarlar tecrübeli teknik adamı istifaya çağırdı. Her geçen gün artan sosyal medya kullanıcıları sonrasında artık taraftarlar “yok artık, pes” dedirtti. O olaylar kulüpte de büyük sorunlara yol açtığı iddia edildi. Peki neler yaşandı, neler oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Terimizm - hocayı satanı bizde satarız bu böyle biline
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.