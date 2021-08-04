İbrahim Çelikkol Alevlerin İçine Öyle bir Daldı Ki…Hayranları Duygu Seline Kapıldı! Hayranlarına ‘’Böyle Bir Şey Olamaz’’ Dedirtti!
Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan İbrahim Çelikkol öyle bir şey yaptı ki tüm sevenlerini hüngür hüngür ağlattı. Duygu seline kapılan pek çok hayranı yorum yapmadan geçemedi. İşte pelerinsiz kahraman İbrahim Çelikkol’un sosyal medyada bomba etkisi yaratan o görüntüleri…
Geçtiğimiz sezon ekranlardan ayrılan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir’le başrol oynayan İbrahim Çelikkol kimsenin beklemediği bir şey yaptı. O hareketiyle kahraman ilan edildi. İbrahim Çelikkol’un o seferber olduğu anlarda kameraya yansıyan görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte o çok konuşulan görüntüler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.