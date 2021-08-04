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04 Ağu 2021 - 18:09

İbrahim Çelikkol öyle Bir Şey Yaptı Ki…Hayranları Duygu Seline Kapıldı! Hayranlarına ‘’Böyle Bir Şey Olamaz’’ Dedirtti!

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan İbrahim Çelikkol öyle bir şey yaptı ki tüm sevenlerini hüngür hüngür ağlattı. Duygu seline kapılan pek çok hayranı yorum yapmadan geçemedi. İşte pelerinsiz kahraman İbrahim Çelikkol’un sosyal medyada bomba etkisi yaratan o görüntüleri…