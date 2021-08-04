Şahan Gökbakar'a Öyle Bir şey Yaptılar ki...Gökbakar Sinirden kendini Ateşe Atacaktı! İsyanı Her Yerden Duyuldu!
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar bu defa güldürmedi. Basın mensupları Şahan Gökbakar’ı öyle bir zor durumda bıraktı ki Gökbakar’ın isyanı her yeri inletti. İsyanı neredeyse her yerden duyulan Gökbakar sinirden kendini ateşe atacaktı. İşte Şahan Gökbakar’ın basın mensuplarına sinirlendiği o anlar….
Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınlara müdahale etmeye ve söndürmeye çalışan isimlerden birisi de Şahan Gökbakar. Gecesini gündüzüne katan komedyen herkesten alkış topladı. 6 gündür yangın alanlarından seferber olan Gökbakar ihtiyacı olan herkese koşmaya çalışırken sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.