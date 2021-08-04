Masumlar Apartmanı Dizisinde Flaş Ayrılık! Kanal Resmen Diziden Çıkarıyor mu? Masumlar Apartmanı Dizisinin Safiye Karakterine Kötü Haber! Hayranları Çıldırdı.. “Böyle Bir Şey Nasıl Olabilir?”

Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi başarılı oyunculuklar devam ederken dizide ayrılıklar başlamıştı. Farah Zeynep Abdullah karakterinin dizide olmayacağı kesinleşirken dizide yaka paça zorla bir oyuncu daha çıkarılmak üzere. Peki o oyuncu kim? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

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