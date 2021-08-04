- 04 Ağu 2021 - 18:48 G: 04 Ağu 2021 - 20:03

Masumlar Apartmanı Dizisinde Flaş Ayrılık! Kanal Resmen Diziden Çıkarıyor mu? Masumlar Apartmanı Dizisinin Safiye Karakterine Kötü Haber! Hayranları Çıldırdı.. “Böyle Bir Şey Nasıl Olabilir?”

TRT ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı başladığı günden itibaren milyonlarca seyirciyi ekran başına kitliyor. Dizideki oyunculuklar oldukça takdir edilirken gündeme düşen son iddia ortalıkta resmen olay çıkardı.

Dizinin En Sevilen Karakterini Zorla Diziden Çıkarıyorlar

Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi başarılı oyunculuklar devam ederken dizide ayrılıklar başlamıştı. Farah Zeynep Abdullah karakterinin dizide olmayacağı kesinleşirken dizide yaka paça zorla bir oyuncu daha çıkarılmak üzere. Peki o oyuncu kim? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

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04 Ağu 2021 - 18:48 Ankara- Yaşam

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