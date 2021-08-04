Masumlar Apartmanı Dizisinde Flaş Ayrılık! Kanal Resmen Diziden Çıkarıyor mu? Masumlar Apartmanı Dizisinin Safiye Karakterine Kötü Haber! Hayranları Çıldırdı.. “Böyle Bir Şey Nasıl Olabilir?”
TRT ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı başladığı günden itibaren milyonlarca seyirciyi ekran başına kitliyor. Dizideki oyunculuklar oldukça takdir edilirken gündeme düşen son iddia ortalıkta resmen olay çıkardı.
Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi başarılı oyunculuklar devam ederken dizide ayrılıklar başlamıştı. Farah Zeynep Abdullah karakterinin dizide olmayacağı kesinleşirken dizide yaka paça zorla bir oyuncu daha çıkarılmak üzere. Peki o oyuncu kim? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.