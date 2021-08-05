ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Ağustos 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 5 Ağustos 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
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Başkent Ankaralılar, bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklı su kesintileri ile mücadele etmeye devam ediyor. Kesintisiz su sağlama misyonu ile gerçekleştirilen bu çalışmalar, başkentlilerin konuyla ilgili pek çok soruyu sormasına neden 9oluyor. Peki, ASKİ 5 Ağustos Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 5 Ağustos Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…
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05 Ağu 2021 - 00:01 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.