ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Ağustos 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 5Ağustos 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankaralılar, bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklı su kesintileri ile mücadele etmeye devam ediyor. Kesintisiz su sağlama misyonu ile gerçekleştirilen bu çalışmalar, başkentlilerin konuyla ilgili pek çok soruyu sormasına neden 9oluyor. Peki, ASKİ 5 Ağustos Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 5 Ağustos Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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