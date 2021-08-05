- 05 Ağu 2021 - 00:02 G: 04 Ağu 2021 - 22:10

5 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Başkent Ankaralılar, şehrin farklı bölgelerinde gerçekleşen elektrik kesintilerinin etkisinde kalmaya devam ediyor. Gerçekleşen elektrik kesintilerinden yaşadıkları bölgenin etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden Ankaralılar, konuyla ilgili bilgi almak için yönünü EDAŞ’a dönüyor. Peki, 5 Ağustos Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 5 Ağustos Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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05 Ağu 2021 - 00:02 - Yaşam

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