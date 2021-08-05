Ünlülerin saç renkleri, her dönem saç modasının belirleyici unsurları arasında yer alıyor. Son dönemde pek çok ünlü tarafından kullanılan bakırın tonları, özellikle Mine Tugay ve Elçin Sangu isimlerine çok yakıştırıyor. Kuaföre giden kadınların bu rengi yakalaması muhtemelken, evde bu rengi yakalamak isteyen kadınlar, akıllarındaki sorulara cevap arıyor. Peki, Mine Tugay saç rengi ne? Mine Tugay saç rengi doğal mi? Soğan kabuğu saç rengi nasıl elde edilir? İşte, detaylar…

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