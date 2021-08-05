Yaklaşan üniversite tercih günleri öğrencilerin giderek daha da heyecanlanmasına neden oluyor. Her gün artan özel üniversite sayısı ise, öğrencilerin kafalarını karıştırıyor. Pek çok açıdan öğrencilik hayatının avantajlı olduğu Ankara’da özel üniversiteler de öğrencilere çeşitli olanaklar tanıyor. Bunlardan biri olan Çankaya Üniversitesi ise, Ankara’nın en çok tercih edilen özel üniversiteleri arasında yer alıyor. Peki, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kaç Lira? Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi nerede? Çankaya Üniversitesi kime ait? İşte, detaylar…

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