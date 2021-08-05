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05 Ağu 2021 - 00:10

Şevval Şahin Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Şevval Şahin Kaç Yaşında, Aslen Nereli? Şevval Şahin Sevgilisi Kimdir?

Sosyetik güzellerden biri olan Şevval Şahin, son günlerde çalkantılı aşk hayatı ile gündemlerden bir türlü düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü bir defilede yer alan Şevval Şahin’in sevgilisi için söyledikleri ise çok ilginç. Sizde bu detayları merak ediyorsanız haberimize göz atmalısınız. İşte detaylar...