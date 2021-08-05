- 05 Ağu 2021 - 00:12

Irak'ta Asgari Ücret Ne Kadar 2021? Irak Asgari Ücret Kaç Dinar? Irak'a Gitmek İçin Hangi Pasaport Gerekli?

Asgari ücret her ülkenin uyguladığı maaş baremlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sizde Irak Devletinde Asgari Ücret ve diğer şartları merak ediyorsanız buyurun haberimize. İşte detaylar...

Asgari ücret her ülkenin uyguladığı maaş baremlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan özellikle Irak ve Katar gibi Türkiye’ye yakın olan ülkeler, çalışması için her yıl binlerce göçmen Türk alıyor. Peki, Irak'ta asgari ücret ne kadar 2021? Irak asgari ücret kaç dinar? Irak'a gitmek için hangi pasaport gerekli? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…



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05 Ağu 2021 - 00:12 - Dünya

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