İbrahim Tatlıses Hayatının En Büyük Şoklarından Birini Yaşıyor! Bir An Bile Düşünmeden Kestiler, İbo Show Başlayınca O Bitirildi!
İbrahim Tatlıses'e büyük darbe geldi. Hayranları; duyunca çok önemsemese de sonrasında söz konusu olay Twitter'ın en çok konuşulan konularından biri oldu. İbrahim Tatlıses hayranları, bu haber karşısında öyle şaşırdılar ki; güncel olarak Tatlıses'e ait tüm sosyal medya hesaplarının yorumlarında bu konuya değiniliyor.
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, bilindiği üzere uzun zaman önce bir saldırıya uğramış ve 9 yıl içerisinde "mucize" olarak görülürken; kendini tamamen toplamayı başararak yıllar önce yaptığı ve Türkiye'nin en çok izlenen programı olan İbo Show'u tekrardan yayın hayatına başlatmıştı. Reyting rekorları kıran ve büyük bir beğeni toplayan Tatlıses'in bu program bir yönden sonunu getirdi. Peki, ne oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.