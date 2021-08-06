İbrahim Tatlıses Hayatının En Büyük Şoklarından Birini Yaşıyor! Bir An Bile Düşünmeden Kestiler, İbo Show Başlayınca O Bitirildi!

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, bilindiği üzere uzun zaman önce bir saldırıya uğramış ve 9 yıl içerisinde "mucize" olarak görülürken; kendini tamamen toplamayı başararak yıllar önce yaptığı ve Türkiye'nin en çok izlenen programı olan İbo Show'u tekrardan yayın hayatına başlatmıştı. Reyting rekorları kıran ve büyük bir beğeni toplayan Tatlıses'in bu program bir yönden sonunu getirdi. Peki, ne oldu?

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