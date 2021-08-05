Her geçen gün kullanıcı sayısını artıran Instagram, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de popüler olarak kullanılıyor. Özellikle takipçi sayıları ile baş döndüren Türk ünlüler, dünyanın en çok takip edilen starlarına kafa tutuyor. Peki, Türkiye'de en çok Instagram takipçisi kim? Instagram takipçi sayısına nasıl bakılır? Takipçi sayısı kaç olursa para kazanılır? İşte, detaylar…





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