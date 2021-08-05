- 05 Ağu 2021 - 10:09 G: 05 Ağu 2021 - 11:26

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İç Çamaşırını Çıkardı, Dünya Magazin Gündemine Düştü! Giydiği Kıyafetle Milyonlar Şoktan Şoka Girdi... Neler Yapıyorsun Aleyna

Survivor 2021 yarışmasıyla tanındık bir yüz haline gelen ve pek çok kişi tarafından oldukça sevilen Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırını çıkardı! Sadece Türkiye’nin değil tüm dünya magazininin gündemine düşen Aleyna Kalaycıoğlu’nun giymiş olduğu kıyafetle milyonlar şoktan şoka girdi!

Tüm Dünya Onu Konuştu! Aleyna Kalaycıoğlu Dudak Isırttı!

TV8 Ekranlarında yer alan Survivor yarışmasıyla tanınan ve yarışma da oldukça güçlü bir performans sergileyen Aleyna Kalaycıoğlu tüm dünyaya dil ısırttı. Yarışmada Ayşe Yüksel’le sürekli tartışmalarıyla gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu başarılarıyla da sık sık adından bahsettirdi. Çeyrek finale gitmeyi başaran ve dörtlü koltukta yerini alan Aleyna Kalaycıoğlu öyle pozlar verdi ki tüm dünya yazdı.

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05 Ağu 2021 - 10:09 Ankara- Yaşam

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