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05 Ağu 2021 - 10:09

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İç Çamaşırını Çıkardı, Dünya Magazin Gündemine Düştü! Giydiği Kıyafetle Milyonlar Şoktan Şoka Girdi... Neler Yapıyorsun Aleyna

Survivor 2021 yarışmasıyla tanındık bir yüz haline gelen ve pek çok kişi tarafından oldukça sevilen Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırını çıkardı! Sadece Türkiye’nin değil tüm dünya magazininin gündemine düşen Aleyna Kalaycıoğlu’nun giymiş olduğu kıyafetle milyonlar şoktan şoka girdi!