Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İç Çamaşırını Çıkardı, Dünya Magazin Gündemine Düştü! Giydiği Kıyafetle Milyonlar Şoktan Şoka Girdi... Neler Yapıyorsun Aleyna
Survivor 2021 yarışmasıyla tanındık bir yüz haline gelen ve pek çok kişi tarafından oldukça sevilen Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırını çıkardı! Sadece Türkiye’nin değil tüm dünya magazininin gündemine düşen Aleyna Kalaycıoğlu’nun giymiş olduğu kıyafetle milyonlar şoktan şoka girdi!
TV8 Ekranlarında yer alan Survivor yarışmasıyla tanınan ve yarışma da oldukça güçlü bir performans sergileyen Aleyna Kalaycıoğlu tüm dünyaya dil ısırttı. Yarışmada Ayşe Yüksel’le sürekli tartışmalarıyla gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu başarılarıyla da sık sık adından bahsettirdi. Çeyrek finale gitmeyi başaran ve dörtlü koltukta yerini alan Aleyna Kalaycıoğlu öyle pozlar verdi ki tüm dünya yazdı.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.