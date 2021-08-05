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05 Ağu 2021 - 12:17

Sefirin Kızı Dizisi Tekrar Başlıyor! Dizinin Yeni Neslihan Atagül'ü İyileşti... Herkes Sefirin Kızı'nın Başlaması ve Onun Gelmesini Bekliyor, Kampanya Başlatıldı!

STAR TV ekranlarında izlediğimiz ve ekrana geldiği andan final anına kadar oldukça baaşrılı bir şekilde ilerleyen Sefirin Kızı hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki hayranları deliye döndü. Sefirin Kızı dizisi yeniden mi başlıyor? Dizinin yeni Neslihan Atagül’ü iyileşti. Kampanyalar başaltıldı. Herkes Serifin kızı dizisinin ekranlara dönmesini bekliyor. Haberin detayları ve tüm merak ettikleriniz devamında yer alıyor…